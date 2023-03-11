Otomobiliyle köpeği ezdi, arkasına bakmadan uzaklaştı

Sinop’ta otomobiliyle ara sokaktan geçen bir sürücünün yol ortasındaki köpeğe çarptı. Yaralı köpeği veterinere götüren mahalle sakinlerinden Şeref Karataş, “Bu tarz insanların cezasız kalmamasını istiyorum, başka bir beklentim yok. Bu hayvanların bizler gibi özgürce yaşamasını, sokakta rahat şekilde dolaşmasını istiyorum” dedi.

Olay, 9 Mart saat 9.30 sıralarında Sinop’un Meydankapı Mahallesi Ulu Sokak üzerinde yaşandı. 4 sokak köpeği mahallenin ortasında bulunduğu sırada otomobiliyle sokaktan geçen sürücü, köpeklerden birini ezerek arkasına bile bakmadan devam etti. Acı içinde kıvranan ve adım atmakta zorluk çeken köpeği mahalleli Şeref Karataş veterinere götürdü. Köpeğin vücudunda kırıklar olduğu, ilk anda iç kanama geçirdiği ve durumunun halen kritik olduğu öğrenildi.

“TEK İSTEDİĞİM ADALET YERİNİ BULSUN”

Şeref Karataş şunları söyledi:

“Her gün mahallemde yaşayan hayvanları besliyorum. O gün de sabah işe gidecektim, evde üzerimi giyinirken dışarda bağrışma hissettim. Apar topar dışarı çıktım. Araba ezip geçmiş durmamış, zaten onu görünce bir anda dondum. Kucağıma alıp veterinere götürdüm. Hemen baktılar, iç kanama geçirdiğini söylediler. Benim kucağımda giderken ağzından kan akmaya başlamıştı. Durumu şu anda iyi değil aslında, inşallah kurtulur. Tek istediğim adaletin yerini bulsun. O köpeğin canı yandığı gibi onun da canı yansın. Bu tarz insanların cezasız kalmamasını istiyorum başka bir beklentim yok. Bu hayvanların bizler gibi özgürce yaşamasını, sokakta rahat şekilde dolaşmasını istiyorum.” (ANKA)