Otomobilini benzin döküp, ateşe verdi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde M.Ö., benzin döktüğü otomobilini ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, araç da kullanılamaz hale geldi.
Çorlu’da esnaflık yapan M.Ö, otomobilini Atatürk Meydanı’na getirip, uzun süre korna çaldı. Daha sonra inen M.Ö., üzerine benzin döktüğü aracını ateşe verdi. Otomobil, alevler içinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürdü. Alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Gözaltına alınan M.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)
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