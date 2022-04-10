Otomobilin çarptığı at öldü, binici yaralandı
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Otomobilin çarptığı at öldü, binici yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden ata çarptı. Kazada, at telef olurken üzerindeki binici yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesi Karapınar Mahallesi yolunda Süleyman N.’nin (29) bindiği ata 42 GD 546 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle at telef olurken, üzerindeki binici Süleyman N. yola savrularak yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, kaburgalarında kırıklar olması ve iç kanama şüphesiyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifade alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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