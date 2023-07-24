Otomobili bozuldu, çekici çağırdı, TIR çarptı: Ayla ve sürücü öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde arızalanan otomobilin yüklendiği sırada, arkadan gelen TIR, çekici ile otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özlem Ayna (41) ile çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Özlem Ayna yönetimindeki 41 ANN 173 plakalı otomobil arızalandı. Bölgeye Erdinç Gökçimen’in kullandığı 41 AGA 265 plakalı çekici geldi. Arızalı otomobilin çekiciye yüklendiği sırada, arkadan gelen Özgür Ergin’in kullandığı 41 VA 285 plakalı TIR, araçlara çarptı.

Kaza anında çekicinin yanında duran otomobil sürücüsü Özlem Ayna, çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen, otomobildeki Zeynep Ayna ile Nilgün Akbudak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Özlem Ayna ile Gökçimen, hastanede hayatını kaybetti. TIR şoforü ifadesi için polis merkezine götürülürken, 2 şeridi kapanan TEM Otoyolu çalışmaların ardından açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)