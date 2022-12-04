Otomobilde tercihler değişiyor: Sedan, SUV’nin gerisinde kaldı

Türkiye otomobil pazarında bu yılın 11 ayında SUV gövde satışları, 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,14 artarken, SUV’un satışlardan aldığı pay da yüzde 41,3’e yükseldi.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobil ler, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobil ler, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobil lerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve “kaslı” otomobil severlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Togg’un satışı yaklaştıkça SUV tercihi artıyor

Gelecek yılın mart ayı sonunda satışa sunulması beklenen Türkiye’nin Otomobil i Togg’un segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarındaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Bu durum satışlara da yansırken, sedan gövde tipi tercihi SUV gövde tipinin gerisinde kaldı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-kasım döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 pay ve 208 bin 693 adetle SUV otomobil ler oldu.

SUV otomobil leri, yüzde 37,2 pay ve 188 bin 244 adet satışla sedan, yüzde 19,7 pay ve 99 bin 816 adet satışla hatchback otomobil ler takip etti. Diğer satışlar ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu.

Ocak-Kasım 2021’e göre, sedan otomobil lerin payı yüzde 39,4’ten yüzde 37,2’ye gerilerken, SUV’un payı yüzde 35’ten yüzde 41,3’e yükseldi. Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 15,4 artış gösterdi.

Hatchback gövde tipli otomobil lerin payı da yüzde 23,7’den yüzde 19,7’ye geriledi.