Otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş bulundu

Çorum’da, boş arazide park halindeki otomobilde pompalı tüfekle vurulmuş halde bulunan Samet Sayar (32), hastanede tedaviye alındı.

Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayırı mevkisinde dün gece otomobilde bir yaralının bulunduğu ihbarıyla, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19 AJ 746 plakalı otomobilde, Samet Sayar’ı, pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sayar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Sayar’ın, durumunun ağır olduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfeği araca yakın noktada buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Sayar’ın intihara mı teşebbüs ettiği, yoksa başka biri tarafından mı vurulduğunu belirlemeye çalışıyor. (DHA)