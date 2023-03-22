Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi; 4 gözaltı
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Otomobilde 757 tarihi sikke ele geçirildi; 4 gözaltı

Aydın’ın Efeler ilçesinde durdurulan otomobilde, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişindeki arama noktasında durdurulan otomobilde inceleme yaptı. Aramada, Orta Çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 757 sikke ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, işlemlerin ardından Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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