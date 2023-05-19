İçerisinde 43,5 milyon liralık para ve altın bulunan otomobili çaldı
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İçerisinde 43,5 milyon liralık para ve altın bulunan otomobili çaldı

Gaziantep’te otomobil ve içindeki 43,5 milyon lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey İlçesi Bey Mahallesi’nde önceki gün bir otomobilin çalınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, otoparktaki otomobil ve içindeki 43,5 milyon lira ile ziynet eşyayı çaldığı tespit edilen İ.E’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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İçerisinde 43,5 milyon liralık para ve altın bulunan otomobili çaldı
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