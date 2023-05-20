Otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde aynı yöne giden TIRa arkadan çarpan otomobildeki Saime Gül (23) hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Baguç (26) ise ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İbrahim Baguç (26) idaresindeki 34 ELE 969 plakalı otomobil, Kadir Coşkunun (32) kullandığı 35 HA 5459 plakalı TIRa arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Baguç ve arkadaşı Saime Gülü (23) itfaiye ekipleri çıkardı. Yapılan kontrollerde Saime Gül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Baguç ise Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilde alkol şişeleri olduğu görülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)