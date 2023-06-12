Otomobil stokçuluğuna 35 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı’nca, otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan ‘6 ay 6 bin kilometre’ düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; otomotiv sektöründe meydana gelen arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı, aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla sıfır araçların 6 bin kilometre veya 6 ayı doldurmadan satışının önüne geçilmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Kısıtlama kapsamında gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

3 BAYİNİN YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

İlk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan otomobil yetkili bayilerinin, tüketicilerin sıfır taşıtlara ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerinin engellenmesini temin etmek amacıyla, 6 Mayıs 2023 tarihinde ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yeniden değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, otomobil yetkili bayilerinin taşıt satışından kaçınması, taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunması halinde, işletmelerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgelerinin iptal edileceği ve bu işletmelere 1 yıl süreyle yetki belgesi verilmeyeceği düzendi.

Düzenleme kapsamında, mayıs ayı içinde yapılan denetimlerde, Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa’da bir yetkili bayi ile Adana’da bir yetkili bayinin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edildi. Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticaretiyle uğraşmaları engellendi. (DHA)