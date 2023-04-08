Otomobil şarampole devrildi: Uzman çavuş, eşi ve kızı öldü

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücü Uzman Çavuş Mikail Akbudak (29) ile yanında bulunan eşi Büşra (28) ve kızı Gökçen Akbudak (3) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bayburt-Gümüşhane kara yolu Akşar köyü mevkisinde meydana geldi. Trabzonda görevli Uzman Çavuş Mikail Akbudak yönetimindeki 61 TV 577 plakalı otomobil, kar ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mikail Akbudak ile yanında bulunan eşi Büşra ve kızları Gökçen Akbudak, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerinde sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Akbudak ailesinin, Bayburt’ta toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)