Otomobil şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Otomobil şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Ceyhan- Kadirli Karayolu Mercimek Mahallesi’nde meydana geldi. Beyazıt E. yönetimindeki 80 ADB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Beyazıt E. ile otomobilde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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