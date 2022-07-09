Otomobil şarampole devrildi: 6 aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı
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Otomobil şarampole devrildi: 6 aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa’nın Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık Hatice hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Harmancık ilçesi Çevre Yolu’nda meydana geldi. Kütahya yönüne giden Yaşar Korol yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

Kazada Yaşar Korol ile yanındaki eşi Hacer, çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Hatice bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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