Otomobil park halindeki TIR’a çarptı! Ölü ve yaralılar var

Hatay ’ın Antakya ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Topal idaresindeki 07 BFT 665 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun yolunda park halindeki tıra çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Rukiye ve İbrahim Türkmen’in hayatını kaybettiğini, sürücü ve Zeynep Büşra Türkmen’in yaralandığını tespit etti.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(AA)