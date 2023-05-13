Otomobil, önündeki TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin, önündeki TIRa çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Murat Ağmakın (31) kontrolünü yitirdiği 60 BP 771 plakalı otomobil, aynı yöne giden Erkan Sezen yönetimindeki 55 AIF 339 plakalı TIRa arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Ağmak ile yanındaki Mehmet Ağmak (59), Umut Ağmak (19) ve Salih Ağmak (52) yaralandı. Yaralılardan Murat ve Mehmet Ağmak Gazi Devlet Hastanesine, Salih Ağmak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Umut Ağmak ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)