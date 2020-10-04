Otomobil mezarlığa girdi; 6 kabir zarar gördü
Haberler Gündem

Otomobil mezarlığa girdi; 6 kabir zarar gördü

İzmir’in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki mezarlığa girdi. 6 mezara zarar veren otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, gece saatlerinde Harmandalı Mahallesi, Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. Ulukent’ten Çiğli yönüne giden O.A.’nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, Harmandalı Mezarlığı’na girdi. Otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, 6 mezar zarar gördü. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken, polis O.A.’yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan zarar gören mezarlardaki kişilerin yakınlarına durumu bildiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Otomobil mezarlığa girdi; 6 kabir zarar gördü
Gündem