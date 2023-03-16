Otomobil köpeğe çarpıp takla attı: 1’i ağır, 5 yaralı

Kırıkkale’de, köpeğe çarpıp takla atan otomobildeki 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı köpek ise öldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırıkkale-Kalecik kara yolunda meydana geldi. Ali Karakayanın, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı 06 AN 148 plakalı otomobil, takla attı. Araçta sıkışan aynı aileden sürücü Ali Karakaya ile Eda (29), Nehir (2), Nuray (58) ve Recep Karakaya (60) yaralandı. Otomobilin çarptığı köpek ise öldü.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Karakaya’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)