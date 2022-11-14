Otomobil ile triportörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Haberler Gündem

Otomobil ile triportörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Çankırı’da otomobil ile elektrikli triportörün çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Mehmet Can Keloğlanoğlu (22) idaresindeki 18 AAP 453 plakalı otomobil, Yapraklı-Çankırı kara yolu Fen Lisesi mevkisinde ters yöne giren Melike Acar’ın (63) kullandığı 18 AAV 651 plakalı elektrikli triportör ile çarpıştı.

Sürücüler ile otomobilde bulunan M.E.A. (13) yaralandı.

Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Melike Acar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

İstanbul’da TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

İstanbul’da TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Otomobil ile triportörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Gündem