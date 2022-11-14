Otomobil ile triportörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Çankırı’da otomobil ile elektrikli triportörün çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Mehmet Can Keloğlanoğlu (22) idaresindeki 18 AAP 453 plakalı otomobil, Yapraklı-Çankırı kara yolu Fen Lisesi mevkisinde ters yöne giren Melike Acar’ın (63) kullandığı 18 AAV 651 plakalı elektrikli triportör ile çarpıştı.
Sürücüler ile otomobilde bulunan M.E.A. (13) yaralandı.
Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Melike Acar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. (AA)
Gündem