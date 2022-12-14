Otomobil ile ambulansın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Konya ‘nın Karatay ilçesinde otomobil ile hasta nakil ambulansının çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Metin Söğüt idaresindeki Bozkır Devlet Hastanesi’ne ait 42 ANG 09 plakalı hasta nakil ambulansı ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 FT 948 plakalı otomobil, Fetih Caddesi ile Keçeciler Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)