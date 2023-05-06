Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Damla Alas (28) hayatını kaybetti, yanındaki Okan Karasaç (36) ağır yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu Koşukırı mevkisinde meydana geldi. Çalıştığı konserve fabrikasından mesai sonrası evine gitmek için iş arkadaşı Okan Karasaç ile çıkan Damla Alas yönetimindeki 35 AN 7672 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Alas ve Okan Karasaç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Damla Alas, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kalça kemiğinde kırık bulunan Karasaç ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. (DHA)