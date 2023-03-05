Otomobil, direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var
Haberler Gündem

Otomobil, direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var

Edirne’de kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu emekli öğretmen Necmettin Musaoğulları (73) hayatını kaybetti, kızı ve torunu yaralandı.

Kaza, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kavşağında meydana geldi. Rahatsızlanan torunu Hayat Reyhan Pehlivan’ı (4) hastaneye götürmek için kızı İzlem Pehlivan ile yola çıkan Necmettin Musaoğulları’nın kullandığı 35 AL 8100 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Kazada sürücü ile kızı ve torunu yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Musaoğulları, hayatını kaybetti. Emekli öğretmen Musaoğulları, daha önce Sol Parti Edirne il başkanlığı yapmıştı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İYİ Partili Paçacı’dan ‘Ersan Şen’ açıklaması

İYİ Partili Paçacı’dan ‘Ersan Şen’ açıklaması

Yolcu otobüsünde çikolataların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Yolcu otobüsünde çikolataların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

TEM’de 23 araç birbirine girdi: İstanbul yönü kapandı

TEM’de 23 araç birbirine girdi: İstanbul yönü kapandı

Otomobil, direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var
Gündem