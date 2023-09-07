Otomobil dereye yuvarlandı: Biri hamile üç kişi öldü, iki kişi yaralandı
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Otomobil dereye yuvarlandı: Biri hamile üç kişi öldü, iki kişi yaralandı

Ordu’nun İkizce ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu biri hamile 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Devecik Mahallesi Çandır yolunda bir aracın dereye yuvarlanması sonucu olay yerine 4 ayrı 112 Ambulans İstasyonundan sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde, 8 aylık hamile kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının bebeğinin de kurtarılamadığı belirtildi.

Araç içerisinden yaralı kurtarılan 2 kişi sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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