Otomobil, dairenin balkonuna girdi; sürücü yaralandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, aşağıdaki yola uçup binanın balkonuna girdi. Hafif yaralanan sürücü, tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesinde meydana geldi. Selim Enginin Lozan Caddesinde ilerlerken kontrolünü kaybettiği 34 JA 2221 plakalı otomobil, demir korkulukları yıkarak rampadan Huzur Caddesine uçup, yol kenarındaki bir binanın zemin katındaki dairenin balkonuna girdi. Yol ile balkon arasında askıda kalan otomobilin sürücü Engin hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Selim Engin hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil ise çekici ile kaldırıldı. Kazada, balkonla apartmanın çevresindeki tel çitler de hasar gördü. (DHA)