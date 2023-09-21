Otomobil bente çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde menfez bendine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 05.00 sıralarında Kayı köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Yılmazın (40) kontrolünü yitirdiği 16 ABT 335 plakalı otomobil, hazır beton şirketinin girişindeki menfez bendine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki İsmail Yılmaz (69) ile Naile Yılmaz (67) hayatını kaybederken, sürücü Kasım Yılmaz ile Yasin Yılmaz (46) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İsmail ve Naile Yılmazın cenazeleri ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)