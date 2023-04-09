Otomobil ağaca çarptı: Çok sayıda yaralı var

Şişli’de otomobil refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Kazada yaralanan otomobildeki 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 9.00da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanından Şişli istikametine giden otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın ardından devrilen otomobildeki 3 kişi yaralı olarak araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Darülaceze Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)