Otogarda maskeli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı
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Otogarda maskeli iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde Ramazan A. (26), otogar içerisinde yüzleri maskeli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Ceyhan Otogarı’nda meydana geldi. Peronda bekleyen Ramazan A., motosikletle yanına yaklaşan yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Bacağından ve sırtından vurulan Ramazan A. kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Ramazan A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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