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Otobüsün üstüne yatıp Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar

Beyoğlu’nda otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 08.15 sıralarında Talimhane Topçu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi. Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.

Yunanistan’a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi, otel müşterileri fark ederek tepki gösteriyor. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerini gören 2 kişi, kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Daha sonra 2 kişi güvenlik görevlilerince polis ekiplerine teslim ediliyor. (DHA)

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