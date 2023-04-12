Haberler Gündem

Otobüsün önünde yürüyen kadın trafiği felç etti

Bağcılar’da bir kadın, arkasından gelen otobüse aldırış etmeden yolda yürüyerek trafiğe neden oldu.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Yol ortasında yürüyen bir kadın, arkasından gelen halk otobüsüne aldırış etmeden yoluna devam etti

Otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam eden kadın, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
5 yaşındaki Eylül’ün öldüğü yangında yaralanan annesi de hayatını kaybetti

5 yaşındaki Eylül’ün öldüğü yangında yaralanan annesi de hayatını kaybetti

Adnan Oktar’a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

Adnan Oktar’a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onandı

5 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın cezası belli oldu

5 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın cezası belli oldu

Otobüsün önünde yürüyen kadın trafiği felç etti
Gündem