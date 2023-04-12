Otobüsün önünde yürüyen kadın trafiği felç etti

Bağcılar’da bir kadın, arkasından gelen otobüse aldırış etmeden yolda yürüyerek trafiğe neden oldu.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Güneşli Mahallesinde meydana geldi. Yol ortasında yürüyen bir kadın, arkasından gelen halk otobüsüne aldırış etmeden yoluna devam etti

Otobüs şoförünün selektör yapıp korna çalmasına rağmen yol ortasında yürümeye devam eden kadın, araçların trafikte uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

(DHA)