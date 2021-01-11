Otobüsün altında kalan küçük Rukiye ölümden döndü

Adana’da 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, belediye otobüsünün altında sürüklenerek ölümden döndü. Sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Kaplan’ın ailesi çocuklarının ameliyatı için yardım bekliyor.

Kaza, 27 Kasım Pazar günü Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan, evlerinin önünden karşı caddeye geçmek isterken Gamze Ö. yönetimindeki 01 B 0811 plakalı belediyeye ait otobüsün altında kaldı. Küçük çocuk yaklaşık 100 metre sürüklenirken ağır yaralandı. Kaplan, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesilen, rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü ve bağırsağı dışarıda kaldı. Hastanede uzun bir tedavinin ardından taburcu edilen küçük kız şu anda çoğunlukla yatağa bağlı hayatını devam ettiriyor. Gözaltına alınan otobüs şoförü ise daha sonra serbest bırakıldı ve mahkeme küçük çocuğu suçlu bularak dosyayı durdurma kararı aldı.

“Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım”

Adana Büyükşehir Belediyesinden de kazadan sonra maddi ve manevi bir yardım almadıklarını öne süren aile, şimdi çocuklarının bakımı için ne yapacaklarını düşünüyor.

Yatağa bağlı olarak hayatını devam ettiren torunu için üzüldüğünü söyleyen ve yardım beklediklerini anlatan babaanne Rukiye Kaplan, “Torunum karşıdan karşıya geçerken bu araba uzaktaydı. Kadın şoför, frene basmadı ve çocuk karşıya geçerken altına alıp sürükledi. Bu çocuğun bağırsakları aşağıdan çıktı. Kalça kemiği dışarıda. Biz çocuğu ölü gördük. Boynundan aşağı kadar derisi yok. Kadın şoför ise hep yalan söyledi. Belediye bir kere geldi tekerlekli sandalye getirdi o kadar. Bizim istediğimiz bu çocuğa bir yardım. Bu çocuğun hayatı söndü. Bu çocuğun rahmi alındı, yumurtalığı alındı. Benim çocuğuma yardım etsinler” diye konuştu.

“Bana ‘Hala ayağım yok’ diyerek ayağını soruyor”

Hala Emine Keçeci ise yeğeninin her ayağını sormasında ağladığını söyleyerek, “Çocuğun hayatı bitti. Ailenin hiçbir şeyi yok. Yardım da etmiyorlar. Geçen gün belediye başkanı şoförünü gönderdi ve yardım etmeyeceklerini söyletti. Çocuk kritik duruma geldi, ölümden döndü. Başkan yardım etsin. Bu ailenin durumu iyi değil. Çocuklar rezil, evleri yok. Ben ilgileniyorum. Doktora götürüyorum ve bir ameliyat daha olması gerek deniyor.

Şuanda bağırsakları dışarıda, ayağı kesik. Belediye yardım etsin. Bir tane ev versinler en azından şu çocuğa. Bu kızın gençliği bitti. Ben sese çıktım. Baktım ki çocuk yerde. Ambulansla götürdük ama çocuk çırpınıyor can veriyor gibiydi. Doktorlar ayağının kesilmesi gerektiğini söyledi ve 5-6 saat ameliyatta kaldı. Hep ilgileniyoruz. Bana ayağını soruyor. ‘Hala ayağım yok’ diyor. Biz çocuğun hayatını kurtarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Fidan Kaplan ise perişan olduklarını söyleyerek çocuğu için yardım istedi. (İHA)