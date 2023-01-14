Otobüsteki taciz şüphelisi polisin takibiyle yakalandı

Avcılar’dan bindiği otobüste kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli, polis tarafından sokak ortasında yakalandı.

Olay, saat 14.00’te Fatih Topkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar’dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu. Fatih’te otobüsten inen kadın polisi arayarak şüphelinin eşkal bilgilerini vererek şikayette bulundu. Kadının ihbarı üzerine aynı durakta inen şüphelinin yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgilerinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Topkapı Caddesi istikametine yürüdüğü tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, çevreyi ararken şüphelinin yolda yürüdüğünü gördü. 2 polis memuru taciz şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Kadının da teşhis ettiği şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)