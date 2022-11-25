Oto galeriye kurşun yağdırıp kaçan 5 şüpheli yakalandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir oto galeriye, plakası olmayan otomobilden ateş açarak zabıta memurunun yaralanmasına neden olan 5 şüpheli, polis ekiplerinin takibi ve çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolu Turist Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki oto galeriye, plakasız beyaz renk otomobilden ateş açıldı. Mermiler, iş yerinin camlarına ve önündeki araçlara isabet etti. Bu sırada galeride tesadüfen bulunan zabıta memuru, cam kırıkları nedeniyle elinden yaralandı. Saldırganlar ise aynı araçla Bursa yönüne doğru kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

POLİS, GÜVENLİK KAMERALARINI SANİYE SANİYE İNCELEDİ

Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelilerin Gemlik istikametine kaçtığını tespit etti. Çalışmalarını Gemlik ilçesinde yoğunlaştıran ekipler, A.B., Y.A., M.C., B.T. ve A.B. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler daha sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)