Ot toplayanlar fark etti: İnsan kafatası ve kemikleri bulundu
Haberler Gündem

Ot toplayanlar fark etti: İnsan kafatası ve kemikleri bulundu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ormanda insan kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma ekiplerince tek tek toplanan kemikler, kriminal laboratuvarına gönderdi.

Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

Türkiye’nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: PKK/YPG’li 3 terörist etkisiz hale getirildi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

3 kişiyi öldürüp, kaçan kuzen için kırmızı bülten talebi

Ot toplayanlar fark etti: İnsan kafatası ve kemikleri bulundu
Gündem