ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) giriş ve şifre işlemleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) girişi yapılarak sınav başvuruları, sınav belgeleri ve soru görüntüleme gibi bir çok işlem kolayca yapılabiliyor. Özellikle sınav dönemlerinde yoğun şekilde kullanılan Aday İşlemleri Sistemine e-Devlet şifreleriyle de giriş yapılabiliyor.

ÖSYM AİS GİRİŞ SAYFASI

E-DEVLET’LE GİRİŞ MÜMKÜN

ÖSYM sistemine e-Devlet üzerinden şifrenizi ve TC kimlik numaranızı yazarak giriş yapabilirsiniz.

ÖSYM E-DEVLET GİRİŞ EKRANI

ÖSYM ŞİFRE YENİLEME

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından “İleri” butonuna tıklayın.

ŞİFRE YENİLEME LİNKİ



– Şimdi ikinci aşamadasınız. Bu aşamada açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada Nüfus Cüzdanı seri ve no’su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına.

– Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

YU NUMARASI NEDİR?

YU Numarası; T.C. Kimlik Numarası olmayan adayların ÖSYM tarafından düzenlenen herhangi bir sınava başvurabilmeleri için sahip olmaları gereken üyelik numarasıdır.

9 İLE BAŞLAYAN YU NUMARASI NEDİR?

Yabancı Kimlik No, 11 haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerekli şartları sağlayan yabancılara verilmiş tekil bir sayıdır.

E-DEVLET ŞİFRESİYLE ÖSYM AİS’E KAYIT İŞLEMİ AÇILDI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS’e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ MOBİL UYGULAMASI

Adaylarımıza yönelik geliştirilen yeni ÖSYM Mobil uygulaması ile Aday İşlemleri Sistemindeki https://ais.osym.gov.tr hizmetlere mobil cihazlardan daha hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmaktadır.