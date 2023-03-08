ÖSYM, 2023 sınav takvimini açıkladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), ‘2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ni duyururken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru de süreci başladı.

ÖSYM, 2023 yılında uygulanacak sınavların; sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren ‘2023 Yılı Sınav ve Sonuç Alma Takvimi’ni ‘osym.gov.tr’ internet sitesinden ilan etti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, “YKS 17-18 Haziran 2023’de yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart’ta alacağımız sınavın sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1’inci gün oturumları 29 Temmuz’da, 2’nci gün oturumları 30 Temmuz’da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 6 Ağustos’ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos’ta duyurulacak” dedi.

Prof. Dr. Ersoy, deprem nedeniyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve 1 ilçede oturan, buralardan deprem sonrası başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacağını duyurdu.

2023 yılında yaklaşık 50 sınav gerçekleştireceklerini aktaran Prof. Dr. Ersoy, “2022 yılında 12 milyonun üzerinde adaya sınav ve yerleştirme hizmeti sunduk. Tüm paydaşlarımız ile birlikte uluslararası standartlarda bir sınav merkezi olarak çalışmalarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk. Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz. Uyguladığımız sınavlarla ilgili bilgilendirmeler web sayfamız ve sosyal medya kanallarımız üzerinden düzenli olarak yapılmaktadır. Sınavlara katılacak tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili genç kardeşlerim, bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum” dedi. (DHA)