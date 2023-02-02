OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alıyor

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi’ne Akademik Personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; OSTİM Teknik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 15.02.2023

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