Osmaniye’deki orman yangını 3 gündür sürüyor
Haberler Gündem

Osmaniye’deki orman yangını 3 gündür sürüyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, pazar günü çıkan  çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı.

Amanos Dağı’nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide, 23 Ekim’de saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi ve arazöz sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı. Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

3’üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Osmaniye’deki orman yangını 3 gündür sürüyor
Gündem