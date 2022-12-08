Osmaniye’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Osmaniye’de yolda beklerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazım Karabekir Caddesi’nde yol kenarında bekleyen İlker Işık, yanına yaklaşan otomobildeki bir kişi tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan Işık, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)
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