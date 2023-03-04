Osmaniye’de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir vatandaşın tarlasında yarık ve çökmeler meydana geldi.

6 Şubat’taki “Asrın felaketi” olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ilçeye bağlı Esenli köyünü de etkilendi.

Köyde yaşayan Mustafa Aşçı’ya ait tarlada deprem sonrası 200 metre boyunca yarık ve göçükler oluştu .

Tarlasında gördüğü manzara karşısında şaşıran Aşçı, AA muhabirine, köyde depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Sarsıntının hafiflemesiyle dışarı çıktıklarını anlatan Aşçı, “Deprem gecesi tuvalete gitmek için kalkmıştım. Yatağın içinde doğrulduğumda birden sarsılmaya başladı. Sallanma hafifleyince dışarı çıktım. Dağlardan, kayalardan çatır çatır sesler geliyordu. Ben iki dağın birbirine kavuşacağını zannettim, o kadar büyük oldu.” diye konuştu.

Aşçı, depremlerin ardından evlerinde herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.