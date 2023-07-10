Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü: 3 yaralı

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 2 katlı bina çöktü. Binadan çevreye saçılan beton ve profil parçaları nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı.

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 2 katlı bina, saat 11.00 sıralarında çöktü. Binadan çevreye saçılan beton ve profil parçaları, 3 kişiye isabet etti. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kimsenin olmadığı belirlenen enkazı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

(DHA)