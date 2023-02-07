Osmangazi Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru alıyor

Osmangazi Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bursa ili Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.03.2023 – 17.03.2023 gününe kadar (mesai saatleri arasında) Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabileceklerdir.

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