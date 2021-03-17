Oscar ödül töreni Union Tren İstasyonu’nda düzenlenecek

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 25 Nisanda gerçekleştirilmesi planlanan 93üncü Akademi Ödül Töreninin koronavirüs önlemleri gerekçesiyle Los Angeles’taki Union Tren İstasyonunda düzenleneceği açıklandı.

ABD’de sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar Ödülleri’nin düzenleneceği mekan belli oldu. Törenin, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler nedeniyle Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde bulunan Union Tren İstasyonunda düzenleneceği açıklandı. ABD medyası, akademinin koronavirüsle mücadele etmek ve salgının etkileriyle başa çıkmak için yeni yöntemler geliştirdiğini duyurdu. Pandemide sosyal mesafe kurallarını koruma amacıyla kararlaştırılan bu düzenleme ile birlikte aynı zamanda misafirlerin ve sunucuların bilet çekilişi yapmayacağı da belirtildi. Bununla beraber bu yılki yapılan 2 aylık erteleme Oscar tarihindeki 4. Erteleme olduğu ifade edildi.

GELENEKSEL PARTİLER VE GEZİLER İPTAL

Pandemi nedeniyle,törende geleneksel hale gelen parti ve gezilerin tamamen iptal edildiği açıklandı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin diğer törenlere benzemeyen bir Oscar şöleni hazırlanması için yapımcı Jesse Collins, Stacey Sher ve Steven Soderbergh’i bir araya getireceğini söyleyerek başka hiç yüz yüze etkinlik yapılmayacağını ifade etti. (DHA)