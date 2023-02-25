‘Ortalama 3 dakikada 1 artçı sarsıntı yaşanıyor’

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildiğini, ortalama 3 dakikada 1 artçı deprem yaşandığını söyledi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Tatar, Niğde Bor’da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremi bağımsız deprem olarak değerlendirdiklerini söyledi. Tatar, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden sonra toplam 9 bin 470 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirterek, “Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Artçı sarsıntılarda düzenli azalmanın olmadığını görüyoruz. Bunun uzun bir süre daha devam edeceğini, belli bir zaman sonra azalarak sona ereceğini söylemek mümkün. En az 2 yıl kadar daha artçı sarsıntının devam edeceğini beklediğimizi ifade etmek isterim. Ortalama 3 dakika civarında 1 artçı sarsıntının yaşandığını ifade etmekte yarar var. Bugün de yaşadığımız deprem bize şunu hatırlatıyor; hasarlı binalardan uzak durmakta fayda var. Hasarlı binalardan uzak durulması, bu bölgelerde görev yapanların uyarılarına uyulması önem taşıyor. 6 Şubat’taki depremlerden sonra bölgede büyük bir travma yaşanıyor. Vatandaşlarımız sürekli bir deprem beklentisi ile bu tramvayı fiilen sahada yaşıyorlar. Psikososyal destek ekipleri bu anlamda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışırken bizlerin de bilim insanlarının da sağlıklı, akılcı mesajlar vermesi önemli. Tüm vatandaşlarımızı sakin ve soğukkanlı şekilde sürecin içinde yer almaya davet ediyoruz” dedi.

Orhan Tatar, sosyal medyada yer alan ses kayıtlarına itibar edilmemesi gerektiğini dile getirip, “Sosyal medya üzerinden değişik ses kayıtları ile yayılan birtakım haberlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle bir depremin önceden yerinin, saatinin bilinmesi, belirlenmesi mümkün değil. Hiçbir vatandaşımızın kendilerine ulaşan, sosyal medya üzerinden gelen; ses kayıtlarına, bilgilere itibar etmemesi çok önemli. Zaman zaman deprem bölgesi ve dışında kalan illerde de benzer travmanın yaşandığını biliyoruz. Bir fay üzerinde hangi saatte hangi gün bir deprem yaşanacağını söylemek mümkün olmamak ile birlikte ülkemiz bir deprem ülkesi ve her yerinde deprem oluşturacak faylar var. Yapılacak şey, devlet ve millet olarak bunlara hazırlıklı olmak” diye konuştu. (DHA)