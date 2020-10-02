Kardeş ülke Azerbaycan istihbarat ve askeri alanlarda İsrail’le yoğun işbirliği içinde.

İsrail ve Batı medyasına bakılırsa İsrail bu ülkeye milyarlarca dolarlık silah ve askeri malzeme satıyor karşılığında petrol alıyor.

Örneğin Harpy ve Harop türü İHA ve SİHA’ların yanısıra yaklaşık 300 kilometre menzilli LORA füzeleri ve TOS hava savunma sistemleri.

Azerbaycan bölgede dolaşan İsrail’in casus uydularının görüntülerinden de yararlanıyor.

Türkiye’nin Azerbaycan ile olan kapsamlı işbirliğini bilmeyen yok.

Azerbaycan; “düşman olan” Türkiye ve İsrail’in birlikte ortak düşmana karşı dolaylı da olsa işbirliği yaptığı bir alan gibi.

Ortak düşman şimdilik İran.

İsrail; 1979’da gerçekleşen devrimden kısa bir süre sonra Tel Aviv’le ilişkisini keserek Filistin’i tanıyan İran’ın baş düşmanı.

“Şii” İran’ın komşusu “Sünni” Türkiye ile olan ilişkisi ise yüz yıllara dayanır.

İsrail ise 72 yıl öncesinde bu coğrafyada yoktu.

İran gibi AKP yönetimindeki Türkiye de Filistin’e sahip çıkıyor.

İki ülke “bu işi ben daha iyi yapıyorum” modunda.

Bir çok nedenden dolayı Türkiye şanslı olabilirdi ama bugün artık bu coğrafyada Türkiye dostu hiçbir ülke kalmadı.

500 bin nüfuslu Katar hariç.

Dönelim Azerbaycan konusuna.

Yandaş medyada ve iktidar yanlısı sosyal medya hesaplarında İran’a karşı müthiş bir kampanya var.

1- İran; Ermenistan’a silah gönderiyor.

2- PKK’lı teröristler İran üzerinden Ermenistan’a taşınıyor.

3- Bu durumu protesto eden Azeri kökenli İranlılar Tahran’a karşı ayaklandı.

4- Güney Azerbaycan yani Azeri ve Türkmenlerin yaşamakta olduğu İran’ın kuzey batısı her an patlamaya hazır.

İsrail’in 40 yıllık planı.

Sonuç çıkmaz ama İsrail ile Türkiye’nin böyle bir amaçta buluşması çok ilginç olacak.

AKP; Esad’a destek verdiği için 2017 yılına kadar İran’ı düşman bellemişti ama bu coğrafyada dengeler her an değişebiliyor.

Yalnızca İran değil aynı zamanda Rusya da İsrail ve Türkiye için ortak hedef.

Her iki ülke Putin’in, Esad’a verdiği desteğe çok kızıyor.

İran gibi Rusya olmasaydı bugün Şam’ı IŞİD yönetiyor olacaktı.

Buna da en çok İsrail sevinirdi.

Güney bölgelerinde yaşanan çatışmalarda yaralanan İslamcı militanlar her zaman tedavi için İsrail’e taşınıyordu.

AKP’nin isteği üzerine Şam’daki kamp ve ofislerini kapatan HAMAS’tan yüzlerce militan IŞİD, NUSRA ve benzeri gruplara katılarak Suriye devletine karşı savaştı.

On yıl devam eden Kanlı Arap Baharı kargaşasından yararlanan yani hep kazançlı çıkan tek ülke var o da İsrail.

Arap Baharı’nın en önemli oyuncusu Türkiye.

Mutluluktan uçuşa geçen İsrail bir zamanlar Türkiye dostu olan Körfez’in Sultan, Kral, Emir ve Şeyhlerini teslim aldı.

Liderlerden sonra şimdi nehirlerin, denizlerin, gazın ve petrolün peşinde.

Yetmez!

İsrail’in derdi Mekke ve Medine.

15 Eylül’de Beyaz Saray’da İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmanın adı “Abraham Barış Anlaşması”.

Kabe’yi Abraham yani İbrahim Peygamber inşa ettiğine göre Yahudiler “Mekke bizim” diyor.

Yahudilerin yaşadığı Medine de.

Hikaye uzun ve karmaşık ama konu çok ciddi.

Yakın gelecekte herkes kendini bu tartışmanın içinde bulacak.

Siyonist ideolojiye, Tevrat ve efsanelere inanan Yahudiler şimdiye kadar olduğu gibi planlarından asla vazgeçmeyeceklerdir.

Bu planlar karşında AKP’nin şimdi ve gelecekteki tavrı ne olur bilinmez ama “Dünya İslamcılarının liderliğine” talip olan Türkiye’nin işi zor görünüyor.

Bu iş Azerbaycan’da ortak hedeflere karşı İsrail ile dolaylı da olsa buluşmaya benzemez.

Tek bir olasılıkla;

Dünya İslamcılarının İsrail’e dost olması.

Bu coğrafyada her zaman sürprizler olmuş ve olacaktır.

Bir gecede Esad, Esed olduysa her şey olabilir.

Biri Cumhurbaşkanı diğeri Başbakan olan Gül ve Davutoğlu bugün Erdoğan’ın ‘düşmanı’ ise varın siz düşünün olasılıkları.

Sonuçta İsrail de bir zamanlar Erdoğan’ın dostuydu.

One Minute, Mavi Marmara, Alçak Koltuk ve ağza alınmayacak karşılıklı hakaretler hepsi unutulur.

Çuval da unutuldu.

Önemli olan kimin dost kimin düşman olduğuna karar vermektir.

İran, Rusya, Suriye ve Ermenistan mı yoksa İsrail mi!

ABD’yi karıştırmadan!