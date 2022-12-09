Ortadoğu’da Çin ABD ile yarışamaz!

Çin Devlet Başkanı Cinping’in Suudi Arabistan ziyaretinden, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin çöktüğünü çıkartanlar oldu.

Bu düşüncelerinde; Ortadoğu ülkelerinin kendi kaderini belirlediğini iddia eden Çin’in açıklamaları etken ancak bu da doğru değil.

ABD’nin başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki ülkelerin başına İhvan’ı getirmesi ile Büyük Ortadoğu Projesi daha da hızlandı.

İktidarın BOP’ta oynadığı etkin rolü görmek için ise Suriye’ye ve Azerbaycan- Zengezur Koridoru ile İran’da başlayan karmaşaya bakmak yeterlidir.

Ortadoğu’da Çin dâhil tüm dünya ülkeleri, ABD izin verdiği ölçüde var olabilir.

Suudi Arabistan’ın başındaki iktidar da İhvan olduğuna göre Selman, ABD’den izinsiz bir imza atmaz.

Ortadoğu’da İran ve Mısır dışında ABD ile sorunlu bir devlet yoktur.

Türkiye en başta olmak üzere körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan, ABD’nin tüm politikalarına şartsız destek vermektedir.

Diğer yandan projenin yürümesi için iç kamuoyuna ne söylenmesi gerekiyorsa söylemektedirler. Buna ABD’ye en ağır sözler de dâhildir.

Wikileaks belgelerine bakırsanız bu anlaşmayı görürsünüz…

Temmuz 2022’de, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde ABD Başkanı Biden, Mısır dâhil dokuz bölge ülke lideri ile bir toplantı yaptı.

Zirve’nin bildirisine ve Biden’ın Cidde ziyareti öncesi, 9 Temmuz’da Washington Post’ta yayınlanan “Neden Suudi Arabistan’a gidiyorum” başlıklı yazısına bakılırsa üç önemli karar karşımıza çıkmaktadır.

Birincisi yakın tehdit İran ikincisi ise uzak tehdit Çin kararlarıdır.

Üçüncüsü ise Rusya’nın bölgeden tamamen çıkarılmasıdır.

Dokuz ülkenin altına imza attığı bu kararların hemen ardından İran karışmış ve kısa zaman içinde parçalanması kaçınılmazdır.

Sincan bölgesi üzerinden başlayan karmaşa ile zora düşecek olan Çin’in durumu da pek parlak gözükmüyor. Tayvan da durum benzerdir.

Ukrayna’dan referandumla aldığı toprakları bile koruyamayan Rusya’nın, Suriye’deki üslerini koruması ise mümkün değildir.

Diğer yandan İsrail’den Hindistan’a oradan da Japonya’ya ulaşan bir hatta yaptığı anlaşmalarla zaten Çin’i çevrelemiştir.

Cidde Zirvesi ve İbrahim Anlaşmaları ile ABD Ortadoğu’da kalıcı olduğunu ispatlamıştır.

Dolayısıyla Çin’in Ortadoğu’da esamesi okunmaz!

ABD; Irak’ta ve Suriye’de işgal ve iç savaşla ve Türkiye dâhil tüm Arap ülkelerinde ise seçimle başa getirdikleri ile çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bu kara bahtı değiştirebilecek en erken olay, 2023 Türkiye seçimleridir.

Arkasında ABD’nin durduğu iktidar ile arkasında milletin durduğu Millet ittifakı arasında bir tercih yapmak zorundayız.