Ortaca Belediyesi taşınmaz kiraya verecek
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Ortaca Belediyesi taşınmaz kiraya verecek

Ortaca Belediyesi tarafından 14 adet taşınmaz ihaleyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Ortaca Belediyesine tahsisli ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 14 adet taşınmaz, 07.03.2023 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile ihale tarihinden itibaren kiraya verilecektir.

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