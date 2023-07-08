Orta ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Doğu Karadeniz’de bugün gece saatlerinden itibaren şiddetli ve aşırı yağış, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz’de şiddetli ve aşırı yağışlar beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteorolojinin Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen yağışlara ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Orta ve Doğu Karadeniz’de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerimizde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ile Artvin’in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. 10.07.2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Meteoroloji’nin Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen yağışlar için yaptığı açıklama şöyle:

“09.07.2023 Pazar günü Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat’ın ve Sivas’ın kuzeyinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

(ANKA)