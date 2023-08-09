Orta sahasız futbol!

Oynanan futbol bir tarafa, bir eleme maçında alınan deplasman galibiyetinin önemi çok büyüktür. Bu skorun ardından eminim Olimpija’lı futbolcuların da play-off turuna dair bir inancı kalmamıştır. İstanbul’daki rövanş formaliteye döndü.

Galatasaray dün orta sahasız oynadı. Berkan ve Oliveira, oyun kurulmasında neredeyse ortalarda yoktu. Sarı-kırmızılılar ya defanstan uzun toplarla çıktı ya kanatları kullandı. Berkan ile Oliveira da yedek kalmayı kabullenmiş bir ruh halinde. Ön alan oyuncuları iyi pres yaptı, rakibi hataya zorladı.

İlk 13 dakikada iki kritik kurtarış yapan Muslera takımı ayakta tuttu. Maçın yıldızı kuşkusuz Barış Alper’di. Kendi bölgesine transferler yapılan ve yapılacak olan Barış, forma savaşını bırakmayacağını gösterdi. İlk gol öncesi yaptığı baskıyla kaptığı top, ikinci goldeki koşusu, maç boyunca rakip oyuncularla mücadelesi ve bitmek bilmeyen enerjisi… Her pozisyonda Barış vardı.

Bakambu, gecenin şanssız ismiydi. Doğru yerlere koşular yaptı, pozisyonlara girdi, tek eksiği goldü. Tam olarak hazır olmadığını da hatırlatmakta fayda var.

Galatasaray, bu turu rahat geçer, play-off’ta da zorlanacağını sanmam. Gruplarda ne yapar, orası yeni transferlerin takıma sağlayacağı katkıya bağlı.