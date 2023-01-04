Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim Kampanyası’nın detayları açıklandı

Orta gelirlilere yönelik “Yeni Evim Kampanyası”nda tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacağı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim Programı çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge’deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge’deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu belirterek, “Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.” dedi.

Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen “Yeni Evim” kampanyasının Sheraton Otel’de düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 20 yıldan bu yana vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasına hep önem verdiklerini ve bu anlayışla esaslı adımlar attıklarını ifade etti.

Yakın zamanda “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını anımsatan Nebati, bugün de orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladıkları “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı”nı sunduklarını belirtti.

Nebati, vatandaşların barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsediklerini, bu doğrultuda kaynakları etkin bir şekilde kullandıklarını dile getirerek, “Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı’nı hazırladık.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla beraber çalışarak, konunun paydaşlarıyla toplantılar yaparak gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkeyi 3 bölgede ele aldıklarını ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

“Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge, diğer tüm illerimiz de 3. Bölge olarak belirlenmiştir. Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge’deki illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge’deki illerimiz için ise en çok 2 milyon liradır. Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölge’deki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.”

Faiz oranları yüzde 0,69’dan başlayacak

Bakan Nebati, Yeni Evim Programı kapsamında tüm bölgelerde asgari peşinat oranının yüzde 10 olarak belirlendiğine dikkati çekerek, azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacağını bildirdi.

Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkanı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacaktır. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız.”

“Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler için gereği yapılacak”

Bakan Nebati, program kapsamında diğer önemli bir hedeflerinin de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması olduğunu ifade ederek, böylece, konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

“Yeni Evim Programı” ile konut ediniminde önemli bir adımı attıklarını vurgulayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

“Şunun da altını çok net çizmek isterim ki konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır. Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde, çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz. Mayıs ayında açıkladığımız konut finansmanı sonrasında yaşadıklarımızı tekrar yaşamamak için toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren böylesine büyük bir adımda tüm verilerimizi hazır bir şekilde elimizin altında tutuyoruz. Kesinlikle musamaha göstermeyeceğimiz konusunun altını da tekraren çizmek istiyorum.”

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, tüm adımları her daim milletin menfaatleri doğrultusunda attıklarını dile getirerek, “Şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzla çok daha büyük başarılara inşallah yine beraberce imza atacağız. Allah’ın izniyle, 21’inci yüzyılın, tarihe Türkiye Yüzyılı olarak geçmesini birlikte başaracağız. Uzun süredir, banka genel müdürlerimiz başta olmak üzere finansal yönde paydaşlarımızla, Bakan Yardımcımız Murat Zaman’ın başkanlığında toplantılar yaptık. Aynı şekilde konut üreticileriyle ben ve arkadaşlarımız toplantılar yaptık ve çok değerli Bakanımız Murat Kurum ile iki kardeş hukuku içerisinde çok önemli zaman ayırdık. İyi bir iş çıktığını ümit ediyorum. Bu işin neticesinde de milletimiz kazanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere programa destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum.” diye konuştu.

Toplantıya, kamu bankaları genel müdürleri, inşaat ve konut sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iki bakanlığın bürokratları ile basın mensupları da katıldı.

“İlk etapta 100 bin aile ev sahibi olacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen “Yeni Evim Kampanyası” ile ilk etapta 100 bin aileyi çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile orta gelirliye yönelik hayata geçirilen “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası”nın Sheraton Otel’de düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak milletin refahını, insanların mutluluğunu, çocukların, gençlerin istikbalini merkeze alarak, “Türkiye Yüzyılı’nda mutlu insanların yaşadığı muhteşem Türk şehirlerinin inşasını” hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Bu büyük hedefe yakışır bir şekilde, öncelikli olarak, insanların barınma hakkını yerine getirmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını aktaran Kurum, bu anlayışla küresel salgınla beraber gelen ekonomik daralmayı, arz problemine sebep olan maliyet artışlarını, malzeme tedariğine dair bozulmayı kendilerine bir engel olarak asla görmediklerini vurguladı.

Eylül 2022’de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de başlatarak, 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve 50 bin iş yeri projesini vatandaşa sunduklarını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:

“5 milyon 135 bin gibi rekor bir başvuru sayısıyla bu projemize başladık ve inşallah mart ayına kadar tüm kuralarımızı bitirmiş olacağız ve en geç 2 yıl içerisinde de ilk 250 bin konutun inşasını tamamlayıp her afette, her depremde, her selde, her yangında milletimize söz verdiğimiz gibi yeni yuvalarını, yine söz verdiğimiz tarihte bitirmenin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah bu proje biter bitmez, süreçleri tamamlanır tamamlanmaz ikinci etapları da Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi yine ortak bir çalışmayla milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz.”

Vatandaşın başvuru süreci nasıl olacak?

Bugün yine büyük bir kampanyaya hep birlikte imza attıklarını belirten Kurum, “Evi olmayan kardeşlerimize pozitif ayrımcılık yaparak, yeni konut finansman modeliyle ‘Yeni Evim’ diyoruz ve bu kampanyamızla birlikte ilk etapta 100 bin ailemizi inşallah çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kampanyaya başvurusu sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, “Öncelikle yüklenici firmalarımız, yani bu proje kapsamına girmek isteyen, bu finans modelinden faydalanmak isteyen firmalarımız, belirlediğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle kampanyamıza dahil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankalarımızın şubelerine başvuru yapacaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci de böylelikle başlayacak.” diye konuştu.

“Türkiye’nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabilecekler”

Vatandaşların, Türkiye’nin her yerindeki bitmiş projelerden faydalanabileceklerini bildiren Kurum, “Yine aynı şekilde belli bir oranda tamamlanmış, inşaat seviyesi belli bir seviyeye gelmiş projelerden de devam eden konutlardan da faydalanabilecekler. Yani bir taraftan mevcut stokların satışı, diğer taraftan da arzının artırılmasına yönelik çok önemli bir adımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte atmış oluyoruz.” ifadesini kullandı.

İnşaat sektörünün lokomotif sektör olduğuna ve bu çerçevede yeni arzları da artırmak durumunda olduklarına işaret eden Kurum, “Bu çerçevede de bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalamış yeni başlayan projelerden istifade edebilecekler.” bilgisini paylaştı.

Kurum, bankalarla imzalanacak “garantörlük sözleşmesini” şöyle anlattı:

“Banka ve müteahhitlerimizin anlaşması sonucu proje imzalanacak ve sözleşme sonrasında müteahhitlerin ilerlemesine göre yani inşaat ilerlemesine göre de yapılan hak edişler, ödemeler bankalar tarafından yüklenici firmalara sağlanacak ve bu sayede de projenin bir taraftan kontrolünü bir taraftan garantörlüğünü ve tamamlama sürecini de takip etmiş olacağız ve vatandaşımız da bu projelerden alması durumunda da işin biteceğini, aslında bir taraftan da garantisini teminat altına almış olacak.”

Bakan Kurum, Emlak Konut Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan tüm projeler, İnder, Konutder İmkon ve Türkiye Müteahhitler Birliği’ne bağlı yine tüm yüklenici firmaların yaptığı projeler ile 81 ilin tamamında firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projelerinin, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olabileceklerini dile getirdi.

Kampanyada elini taşın altına koyan yüklenici firmalara teşekkür eden Kurum, yüklenici firmaların, satacakları konutların bedelinin yüzde 5’i kadarını vatandaşa destek olarak sağlayacağını aktardı.

Projenin detaylarına 16 Ocak’tan itibaren ulaşılabilecek

Kurum, “Kampanyamız inşallah 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Bir web sitesinde kampanyamıza dair tüm detayları vatandaşımıza detaylı bir şekilde vereceğiz ve yeni evim kampanyamıza dair tüm gelişmeleri de vatandaşlarımız buradan takip edebilecekler.” sözlerini sarf etti.

“Biz istiyoruz ki bir taraftan vatandaşımız konut edinsin bir taraftan da konut arzı artsın” diyen Kurum, bu sürecin tamamen şeffaf bir anlayışla denetlenebilir olması için de bir komisyon kuracaklarını bildirdi.

Komisyon içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, banka temsilcileri, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer alacağı bilgisini veren Kurum, “Bu komisyon aslında yaptığı teknik ve finansal denetimlerle firmaların belirlediği fiyatların takibi ve belirlenmesi konularında çalışacaklar. Yani bu fiyatlar bu kampanya dahilinde önce de böyle miydi, değil miydi? Bir fiil bu komisyon takip edecek ve burada temel kriter de ekspertiz raporları olacak.” açıklamasında bulundu.

Kurum, denetim görevi yapacak bu komisyon sayesinde hem projeyi garanti altına almış olacaklarını hem de firmalara gerekli finansman desteğini sağlamış olacaklarını aktararak, “Bir yandan konut arzını artıracak diğer yandan da kampanya sürecinde fiyatlarının sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşlarımızı koruyacağız ve güven içerisinde inşallah ev sahibi yapacağız.” ifadesini kullandı.

“İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek”

Her zaman olduğu gibi bu kampanyada da “hızlı inşa, uygun ödeme imkanı ve kolay ulaşılabilir konut” dediklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

“0,69 dan başlayan kredi faiz oranları, vade farklarıyla gerçekten belki de geçmiş yıllara baktığımızda da çok önemli bir kampanyayı inşallah başlatmış oluyoruz. Konut kredilerinde 10 yıllık vade uygulaması 5 yıl artırılıyor ve Sayın Bakanımızın da dediği gibi yurt dışındaki gördüğümüz, alıştığımız Mortgage sistemine uygun bir sistemi de inşallah Türkiye’mize kazandırmış oluyoruz. Burada yine önemli bir ayrıntı, taksitler hane halkı gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek.”

Bu konuda bakanlıkların hassas bir çalışma yaptıklarını, ilk 3 yıldaki ödemeyi de bu çerçevede belirlediklerini söyleyen Kurum, “Hatta yüzde 40’lar değil, yüzde 25-30 seviyelerinde olduğunu da söyleyebiliriz. Yeni konut üretimine katkı sunmak, yeni projeleri hızlıca başlatmak çok çok önemli. Bu anlamda tüm evlerimiz birinci el konutlar olacak, ikinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek.” dedi.

“Ulaşılabilir konut arzını artıracağız”

Konutlarda sosyal donatı zenginliğinin de olacağını vurgulayan Kurum, tüm konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edileceğini, güçlü, sağlam ve sağlıklı olacağını anlattı.

Projelerin iklim değişikliğine uyumu konusunda, sıfır atık ve enerji verimliliğine uygun uygulamaların da yer alacağını belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

“İnşallah 81 ilimizin tamamında hayat bulacak bu kampanyamızla ülkemizin her yerinde özel sektörün konut piyasasına dönüşünü hızlandırmış ve yapı sektörümüzün konutlarını süratle vatandaşlarımıza sunarak, yeni projelere başlamasının da yolunu açmış olacağız. Bu projelerle birlikte hem ulaşılabilir konut arzını artıracağız hem de kira fiyatlarını sosyal konut kampanyasıyla birlikte durdurmuş, aşağı eğimi göstermiştik hem konut fiyatında hem de konut kira fiyatındaki eğilimi, buradaki kararlı duruşumuzu göstermeye devam etmiş olacağız.”

“Bu kampanya sayesinde milyarlarca liralık bir hacim ortaya çıkacak”

Kurum, kampanyanın ekonomik kazanımı olduğuna da işaret ederek, şunları dile getirdi:

“Bu kampanya sayesinde milyarlarca liralık bir hacim ortaya çıkacak ve ekonomimize de yaklaşık 600 milyar liralık bir katma değer oluşturacak. Bu katma değerle birlikte inşaat sektörü ve inşaat sektörünü tetikleyen 250 sektör de bu ekonomik hacimden istifade edecek. Şehirlerimizin ekonomisi, istihdamı güçlenecek ve bu projelerde de genç mühendislerimiz, mimarlarımız yeni işlerine inşallah kavuşmuş olacaklar.

Devletimiz tüm imkanlarını vatandaşımızın mutluluğu ve refahı için seferber etmeye, her zamanki gibi yüksek bir iradeye ve kararlılığa sahiptir. Türkiye, bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu, herkesin bu manada belki eleştiri de yaptığı, milli ekonomi vizyonuyla tüm dünyada faizler artarken, faizleri düşüren ve milletin omzundan faiz yükünü alan bir ülke olmaya büyük bir inançla devam edecektir. Yeni Evim Kampanyamız işte aslında bu ekonomi vizyonunun, milli ekonomi modelimizin doğal bir sonucudur, başarısıdır.”

Bakan Kurum, kampanyaya emeği geçen, başta Bakan Nebati olmak üzere herkese teşekkürlerini sunarak, kampanyanın hayırlı olmasını diledi.

“Ailede konut olmaması şart”

Kurum, konuşmaların ardından gazetecilerin kampanyaya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Konut fiyatlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Kurum, “Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Komisyonun görevi de aslında projeye dahil olan firmalar girdiği zaman, bizim belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya sürecinde de konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Bunu da bu komisyonumuz denetleyecek. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşme ile birlikte onlara sağladığımız gerek garantörlük gerekse bu konut kredisinden faydalanma imkanına erişemeyecekler. Dolayısıyla aslında bir anlaşma ve sözleşme çerçevesinde bu süreç yürütülmüş olacak.” diye konuştu.

Kurum, konut başvuru şartlarına ilişkin bir soru üzerine de, “Tabii ailede konut olmaması şart. Yani daha önceki yaptığımız kampanyada da ailesinde konutu olmaması gerekiyor. Yani ebeveynlerin anne ve babanın konutu olmaması gerekiyor ve bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş genç bireylerimiz, çalışan bireylerimiz de bu projelere zaten başvurabiliyorlar, aile dışında değerlendirdiğimiz için.” yanıtını verdi.

Konutta bir tavan fiyat olup olmayacağına ilişkin ise Kurum, “Konutta tabii ki bir tavan fiyat olacak. Burada aslolan orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak, bununla ilgili de çalışmaları yaptık, inşallah önümüzdeki süreçte tavan fiyatları da iller bazında zaten inşallah sitemizde detaylı bir şekilde duyurmuş olacağız.” dedi.

Kurum, “Arsa ve diyelim ki veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa bu hisse 50’den fazla değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki hisseleri dikkate almıyoruz.” bilgisini de verdi.

Mortgage sistemi

Kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin konut hedeflerini anımsatan Kurum, “Bunun bir model olmasını da Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Yani aslında devamlı, sürekli bu modelin uygulanması adına da bir Mortgage sistemi ki bizim yapımıza uygun bir sistemi hayata geçirmek üzerine, aslında bir de bir pilot uygulama belki diyebiliriz. Devamında da bu proje inşallah devam edecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

İl bazında konut finansmanlarına ilişkin soruyu ise Bakan Kurum, şöyle yanıtladı:

“100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25’inin İstanbul, yüzde 75’inin de diğer Anadolu illerinde olması üzerine bir çalışmamız var. Yani burada dengeli bir dağıtım olması. 81 ilde 81 ildeki vatandaşlarımızın bu ölçüde faydalanmasını istiyoruz. Bunu da bankalarımızla birlikte, ortak çalışmayla illerimizin nüfusları ve oradaki konut fiyat arzı ve talebi, konut fiyat artışlarına göre belirlemiş olacağız. Bunu dengeli bir şekilde 81 ilimize dağıtmayı hedefliyoruz.”

Bakan Nebati “Yeni Evim Kampanyası”na ilişkin soruları yanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Yeni Evim Kampanyası”na ilişkin, “Şu anda yüzde 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak.” dedi.

Nebati, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen “Yeni Evim Kampanyası”nın tanıtım toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Orta gelir düzeyindeki vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştırdıklarını belirten Nebati, ayrıca konut üretim arzında bir iyileştirme yapılması için Kredi Garanti Fonu paketi sunduklarını söyledi. Nebati, bu cazip imkanlarla bir taraftan konut üreticilerinin bir taraftan da konuta ulaşmakta zorluk çekenlerin rahat etmesinin amaçlandığını bildirdi. Bakan Nebati, “Bugünkü koşullar içinde son dönemin en önemli kampanyalarından bir tanesi.” diye konuştu.

Özverili bir kampanya oluşturduklarını vurgulayan Nebati, geçmiş projelerde fırsatçılık yapmaya çalışanlar olduğunu, buna yönelik de tedbir aldıklarını ifade etti. Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

“Madem ki fırsatçılar var, vatandaşımızı da rahatsız edecek boyuta ulaşan fahiş fiyat artışlarını günün kısa karı olarak görenlerin önceden tespit edilmesi bizim açımızdan en önemli kısmıydı. Dolayısıyla kampanyanın hazırlıkları ve talepler bize ulaşmaya başladığı andan itibaren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın katkılarıyla Risk Analiz Merkezimiz, Gelir İdaresi Başkanlığımız, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız ve bankalarımızla fiyatların şu anda hangi seviyede olduğu, 2022 yılında oluşmuş köpüklerin de gittiği fiyatlamaları aldık, elimizde. Konut satışlarıyla ilgili tapu dairelerinde rayiç bedelleriyle ilgili her türlü bilgiyi bugünkü ortamda almak çok kolay, bunlar da bizde. Buradan vatandaşlarımıza ve özellikle satıcılara sesleniyorum, bu vatandaşa yönelik özverili bir kampanya. Lütfen bu kampanyadan ihtiyacı olanlar faydalansın, ihtiyacı olanlar kampanyayı sürüklesinler. Gelir İdaresi Başkanlığımız, Vergi Denetim Kurulumuz, Risk Analiz Merkezimiz ile beraber Maliye kesimimiz çok ciddi şekilde yaptırımların en ağır uygulanacağı bir süreci takip ediyorlar.”

Örnek ödeme modeli

Kampanyada ilk 3 yıl hane halkı geliri de baz alınarak Hazine taksit desteği sağlayacaklarına aktaran Nebati, şu bilgiyi verdi:

“Bugün yüzde 1,20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle konut sahibi olabilir. Bu sistemle 0,69 ile ilk 3 yılda vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. Yıllık 52 bin 922 liralık bir ödeme oluşuyor. Hane halkı gelirini de 15 bin lira varsaydığımızda yüzde 30’luk bir ödeme payıyla konut sahibi oluyor. İkinci yıl bunu 5 bin 400’e çıkarıyoruz. Üçüncü yıl 6 bin 480 liraya çıkıyor. Bu ne demektir, kirada olan, ev sahibi olmaya çalışan vatandaşımız ilk 3 yılda konuta yerleşinceye kadar bütün yükünü almış oluyoruz. Vatandaş buraya sanki kira ödüyormuş gibi girmiş olacak. Kiracıysa da ödediği kira miktarı eve taşındıktan sonra onun hane gelirine eşitlendiği için çok ciddi şekilde ödeme kolaylığı sağlanmış olacak. 4’üncü yılda 10 bin 315 lira takside çıkıyor. Burada da azami yüzde 39, dünya standardı bunlardır, ödeme yapmaya başlıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme miktarı 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1,20 ile ev almaya kalkanın 1 milyon lira için ödediği miktar 2 milyon 445 bin lira, bu kampanyayla toplamda 1 milyon 990 bin lira ödemiş olacak.”

Kampanyadan yararlanabilecekler

Bakan Nebati, İstanbul’un yer aldığı 1. Bölge’de azami geliri 80 bin lira, 2’nci Bölge’de azami geliri 65 bin lira, 3’üncü Bölge’de azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.

Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanların, evi bulunanların kapsam dışında kaldığını belirten Nebati, “Aile içindeki birey, gelirinin olması kaydıyla, sistem içinde olması kaydıyla ve son iki ayın 9’unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabilecek. Ev hanımına eşi kefil olabilecek, çalışan eş diğerine kefil olup alabilir. Aile içinde ev olmaması lazım. Buradaki amacımız ev sahibi olmayı sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Konutun 5 yıl satılamayacağını vurgulayan Nebati, 1’inci ve 2’nci Bölge için konut sahipliğinin o ilde en az bir yıl ikamet etme şartına bağlı olduğunu söyledi. Bakan Nebati, “Herhangi bir ilde gelip yatırım amacıyla İstanbul’da konut alma peşine düşülmesin.” dedi.

Kampanyanın Hazineye yükünün kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu vurgulayan Nebati, yaş sınırı bulunmadığını, ekonomik hayata girmiş olmanın, bir bankadan kredi alabilir durumda bulunmanın yeterli olduğunu belirtti.

Nebati, yararlanacak kişilerin son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satmaması gerektiğine dikkati çekerek, “Programdan yararlanacakların hiç konutu olmamalı. Kırsaldaki evler ve devre mülkler bu kriter kapsamda değerlendirilemez. Araziniz, arsanız, tarlanız var, bunlar kapsam dışında.” diye konuştu. (AA)