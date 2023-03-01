Orta Doğu Teknik Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Orta Doğu Teknik Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere toplam (156) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibarıyla başlayacak olup 20/03/2023 Pazartesi günü 17:30 mesai bitiminde sona erecektir.

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