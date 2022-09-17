Sevgili kardeşim Soner Yalçın…

Paylaştığın bir mesajda şöyle diyorsun:

“Sosyal demokrat kitle, Tarkan konserinin 2023 seçiminde ‘Erdoğan’ın yolcu’ olduğunu ispatladığından emin!..

‘Bizim Mahalle’ gündeminde hâlâ Tarkan konseri varken, Erdoğan dün 250 bin konut, 100 bin arsa, 10 bin dükkan satış projesini açıkladı.

Sizce sandık için hangisi etkili?

★

Sevgili Soner…

Sen de biliyorsun ki…

Konserlerin etkili olduğu gün…

Türkiye kefeni:

Yırtmış olacaktır.

★

Ancak…

O gün henüz gelmedi…

Ama…

Geleceği günlere çok yaklaştık…

★

Eskiden olsaydı…

Bu tespitinde:

Haklı olabilirdin…

Oysa…

Çok şey değişti Soner…

Göreceksin ki: Halk da değişti…

★

Ülkemizde:

23 milyon aile yaşıyor…

Bunlardan 9.5 milyonunun:

Evi yok…

Kirada oturuyor…

★

Ve Soner…

İşte bu sosyolojik ve iktisadî yapıdaki bir ülkede:

20 senedir iktidarda olan siyasetçi:

“Aaa… Milletin konutu yokmuş” deyip…

İktidarının son aylarında…

Sadece…

Ve o da…

5 yıl içinde:

500 bin konut üretileceği müjdesi veriyor…

★

Ve daha da ilginci…

Kurayla ev sahibi olunabilecek bu organizasyona…

Daha ilk gün…

Kura ile olmasına rağmen…

1.5 milyon kişi:

Başvuruyorsa…

Ört ki:

Milletçe ölelim…

Kalkınma ve büyüme

Sevgili Soner…

Ünlü sosyolog ve İktisat tarihçisi Charles Kindleberger…

“İktisadi büyüme” ile…

“Kalkınma” arasındaki farkı…

Şöyle tanımlıyordu:

“Büyüme fiziken gelişmedir, kalkınma ise zekanın gelişmesidir…”

★

Dünyanın en güçlü (“Büyük” değil) ekonomileri…

Kalkınmış…

Yani: İnsanî gelişmişliğini sağlamış ülkelerdir…

★

Çin ekonomisi…

Norveç ekonomisinden çok daha büyüktür Soner…

Ama…

İnsani gelişmişlik…

Ve…

Kişi başına milli gelir açısından:

Norveç’in çok gerisindedir…

★

Çünkü Soner…

Norveç, insani gelişmişlik endeksinde (Kalkınma):

Dünyanın bir numarası iken…

Çin: 85. sırada yer almaktadır…

★

Norveç’te kişi başına yıllık milli gelir:

67 bin USA doları…

Çin’de ise sadece:

12.000 USA dolarıdır…

Tahammül lütfen…

Totaliter liderler yanlarına:

NATO üyesi bir ülkenin cumhurbaşkanını da alıp…

Toplanırlarsa…

★

Sen de…

Demokratik hukuk devletleri sıralamasında…

İlk beşe giren…

ABD Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin…

Ermenistan ziyaretine:

Tahammül edeceksin arkadaş…

Katili açıkladı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’i öldüren bulundu…

Londra Köprüsü’nün yıkıldığı haberi geldiğinden beri merak edilen sorunun cevabını, Yeni Kral Charles verdi:

“Annemi CEHAPE öldürdü…”

★

Dünya siyaset çevreleri…

İktidarda olmadığı halde ülkeyi uçuruma sürükleyen CEHAPE’nin…

Londra’ya hiç gitmeden…

Kraliçe’yi nasıl öldürmüş olabileceğini:

Tartışıyor...

Yemezler aga

Erdoğan daha önce Soçi’de ve Tahran’da…

Batı’nın:

“Totaliter başkanlar” olarak tanımladığı Putin ve Reisî ile:

Aynı masada yer aldı…

★

Bu hafta bu defa Shangai’de…

Demokratik ülkelerin…

“Otokrat/totaliter” diye dışladıkları:

Putin…

Şi Cinping…

Tokayev…

Caparov…

Raahman…

Mirziyoyev…

Ve…

Reisî ile aynı masada oldu…

★

Anne anneciğim rahmetli iki işi aynı anda yapmaya çabalayan birisi için:

“Eliyle hamur ovalar, gözüyle dana kovalar” der ve hisseyi koyardı:

“Bunu yapmaya çalışan kadın ya hamuru tutturamaz ya dananın kaçışını önleyemez…”.

★

Bir tarafta diktatörlerle aynı masada:

El ele diz dize…

Diğer yanda demokratlarla:

Baloda göz göze…

Yemezler aga yemezler…

Diskur…

Lütfen not edin…

Olimpos tanrıları yakında…

Erdoğan’la ilgili nihaî kararlarını ilân edecekler…

Ve…

★

Erdoğan’a…

Onun çok sevdiği bir cümleyle…

Diskur çekecekler:

“Bîtaraf olan, bertaraf olur…”.

Kadın Partisi

Türkiye’deki siyasi partiler arasında bir de:

Kadın Partisi (KP) olduğunu…

26 Haziran 2014 tarihinde kurulduğunu…

Eş genel başkanlarının:

Benal Yazgan…

Ve…

Fatma Aytaç olduğunu…

Ancak…

★

“Erkek egemen” Türk-Müslüman ağırlıklı bu ülkede:

Seslerini duyuramadıklarını…

Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Urfa’da örgütlendiklerini:

Biliyor muydunuz?..

★

Tüm parti yönetimlerine:

Duyurulur…